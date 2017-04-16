أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد ، مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي لرئيس السابق علي عبدالله صالح و7 من مرافقيه في غارات للتحالف العربي بمحور البقع شمال شرقي صعدة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن تلك المصادر قولها إن قائد فرع قوات الشرطة العسكرية في صعدة العقيد أمين الحميري، قتل مع سبعة من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف العربي في محور البقع شرق محافظة صعدة.

يذكر أن القائد الميداني الحوثي أحمد وهاس لقي مصرعه أمس السبت مع أربعة من مرافقيه خلال معارك في معسكر خالد بن الوليد بمديرية المخا غرب محافظة