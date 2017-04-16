نددت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بشدة بالمحاولة الأخيرة من جانب كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي أجمعه، بحسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

وأضاف المتحدث: “إن إطلاق الصاروخ البالستي الكوري الشمالي اليوم وبعد استعراضها مختلف الصواريخ الهجومية في الاستعراض العسكري يوم أمس هو بمثابة استعراض عضلات تجاه العالم بكامله”، محذرا بيونج يانج من أنها “ستواجه إجراءات عقابية قوية لا يمكن أن يتحملها النظام الحاكم فيها إذا استمرت استفزازاتها الاستراتيجية مثل إجراء تجربة نووية وإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات”.

كما أشار إلى أن حكومة بلاده تواصل تشاوراتها الوثيقة مع الدول المعنية، مؤكدا أن سول ستحافظ على حياة الشعب وأمن الدولة بدون أن تهتز أو تتأثر اعتمادا على التحالف الدفاعي المتين مع الولايات المتحدة.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صباح اليوم، موضحة أن الإطلاق انتهى بالفشل، لكنه يضيف إلى سلسلة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وبين بيونج يانج والمجتمع الدولي مع تكرار التجارب النووية والصاروخية في الأشهر الأخيرة، وفي ظل تصاعد التصريحات العدائية تجاه الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.