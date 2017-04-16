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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات في سريلانكا إلى 22 قتيلا
انهيار مكب نفايات باديس أبابا

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات في سريلانكا إلى 22 قتيلا

الأحد، 16 ابريل 2017 11:37 م
أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات في العاصمة السريلانكية (كولومبو) إلى 22 قتيلا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأحد أن مئات الأشخاص ممن تضررت منازلهم أو تدمرت يقيمون حاليا في مدارس مجاورة، فيما يكثف جنود الجيش جهود البحث في الموقع لضمان عدم وجود أشخاص عالقين تحت كومة القمامة الضخمة.

وكان سكان المنطقة قد طالبوا السلطات في السابق بإزالة هذا المستودع لأنه يسبب مشاكل صحية لهم.

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