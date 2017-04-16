ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات في سريلانكا إلى 22 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات في العاصمة السريلانكية (كولومبو) إلى 22 قتيلا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأحد أن مئات الأشخاص ممن تضررت منازلهم أو تدمرت يقيمون حاليا في مدارس مجاورة، فيما يكثف جنود الجيش جهود البحث في الموقع لضمان عدم وجود أشخاص عالقين تحت كومة القمامة الضخمة.

وكان سكان المنطقة قد طالبوا السلطات في السابق بإزالة هذا المستودع لأنه يسبب مشاكل صحية لهم.