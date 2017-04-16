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الأحد 16 ابريل 2017 10:36 صباحاً
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كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان وأجايي مرشّح لخلافة حمودى
سليماني كوليبالي

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان وأجايي مرشّح لخلافة حمودى

الأحد، 16 ابريل 2017 10:35 ص
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رفض الجهاز الفنى للأهلي بقيادة حسام البدري إجراء تغييرات واسعة على التشكيل الأساسي الذى سيلعب به مباراة أسوان فى التاسعة والربع مساء اليوم “الأحد” ضمن مؤجلات الأسبوع الـ22 لمسابقة الدوري، باستثناء تفكيره فى الاعتماد علي النيجيري جونيور أجايي بشكل أساسي ليكون بديلاً لأحمد حمودي.

ويدخل الأحمر هذه المواجهة بحثًا عن مواصلة الصدارة وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، حيث يتربع حاليًا على قمة المسابقة برصيد 61 نقطة جمعهم من 19 فوز و4 تعادلات، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

سيد معوّض المدرب المساعد للفريق، قال إن الفوز الليلة أمام أسوان مهم للفريق لاستكمال المشوار نحو الحفاظ علي اللقب، موضحًا أن مواجهة المنافس لن تكون سهلة، خاصة أنه يمتلك دوافع خاصة مستواه في تحسن خلال مباريات الدور الثاني بدليل تحقيقه نتائج إيجابية.

وينتظر أن يخوض الأحمر هذه المواجهة بتشكيل مكوّن من، شريف إكرامي وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي وعلى معلول ووليد سليمان وعبد الله السعيد وأجايي وسليماني كوليبالي وعمرو السولية وحسام عاشور.

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