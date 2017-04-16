أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن مباشرة الوزارة حاليًا لتنفيذ المرحلة الأولى من المدارس على النموذج الياباني.

الوزير قال - في تصريحات صحفية له اليوم الأحد - “نباشر حاليًا التوسع في مدارس المتفوقين (stem) والتوسع في مدارس النيل في كل المحافظات”.

عن التعليم الخاص والدول، أضاف الوزير: “نعمل بجدية على إعداد قرار وزاري لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية ومدارس الجاليات بما يضمن تسهيل إجراءات الترخيص وجودة التعليم وينال ثقة أولياء الأمور.

تابع الوزير: نقوم بدراسة قانون التعليم الجديد كي يتضمن الرؤية الجديدة قبل عرضه على مجلس النواب.