معرض أفريقيا الغذائى يسلّط الضوء على حلول "التصنيع الذكي" لأول مرةالأحد، 16 ابريل 2017 10:25 ص
تشهد الدورة السادسة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائى “Africa Food Manufacturing”، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجاري، طرح أفكار إبداعية في مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وذلك تحت عنوان “التصنيع الذكي”.
ويسلّط المعرض في دورته المقبلة الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات المكونات الغذائية والطباعة والتعبئة والتغليف، ومساعدة منتجي الأغذية في تقديم منتجات نهائية عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث الجودة والتكلفة، خاصة وأن طلب إفريقا المتزايد على صناعة الأغذية والمشروبات بسبب عدد سكانها المتنامي، يدعو إلى التركيز على العمليات الذكية في التصنيع لدعم الإنتاج وتحسينه مع الحد من النفايات وزمن التوقف الصناعي.
ومن المنتظر أن يستضيف المعرض أكثر من 250 شركة يمثلون كبرى الشركات في مجالات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، حيث يعد معرض Africa Food Manufacturing هو المعرض الصناعي الرائد في مصر وشمال إفريقيا، حيث يعرض الآلات والتكنولوجيا الحديثة لدعم منهجية التصنيع الغذائي بأكمله.
ويسعى منظمو المعرض، في دورته السادسة، للتأكيد على الدور الكبير الذي يهدف إليه وهو مساعدة شركات الأغذية في تقديم منتجات اكثر جودة، حيث تطور المعرض الآن وبات يمثل حدثا دوليا حقيقيا، مع حضور شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى مدار 3 أيام، سيجمع معرض أفريقيا للتصنيع الغذائى “Africa Food Manufacturing” الآلاف من المتخصصين في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات، ويتيح الفرصة للزائرين للحصول على احدث المعدات والمكونات الغذائية والتكنولوجيات التي تساعدهم على تحسين العملية الانتاجية وإدارة التكاليف وتحسين الجودة.
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
"فوربس": 123.4 مليار دولار إجمالى ثروات الأثرياء العرب
أعلنت مجلة “فوربس” أن إجمالي صافي ثروات الأثرياء العرب ارتفع بنسبة 29.2% خلال العام الماضي، ليصل إلى 123.4 مليار دولار. ونشرت المجلة المعنية بشئون واخبار تصنفيات ...Sat, 15 Apr 2017 20:52:10 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT