تشهد الدورة السادسة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائى “Africa Food Manufacturing”، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجاري، طرح أفكار إبداعية في مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وذلك تحت عنوان “التصنيع الذكي”.

ويسلّط المعرض في دورته المقبلة الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات المكونات الغذائية والطباعة والتعبئة والتغليف، ومساعدة منتجي الأغذية في تقديم منتجات نهائية عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث الجودة والتكلفة، خاصة وأن طلب إفريقا المتزايد على صناعة الأغذية والمشروبات بسبب عدد سكانها المتنامي، يدعو إلى التركيز على العمليات الذكية في التصنيع لدعم الإنتاج وتحسينه مع الحد من النفايات وزمن التوقف الصناعي.

ومن المنتظر أن يستضيف المعرض أكثر من 250 شركة يمثلون كبرى الشركات في مجالات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، حيث يعد معرض Africa Food Manufacturing هو المعرض الصناعي الرائد في مصر وشمال إفريقيا، حيث يعرض الآلات والتكنولوجيا الحديثة لدعم منهجية التصنيع الغذائي بأكمله.

ويسعى منظمو المعرض، في دورته السادسة، للتأكيد على الدور الكبير الذي يهدف إليه وهو مساعدة شركات الأغذية في تقديم منتجات اكثر جودة، حيث تطور المعرض الآن وبات يمثل حدثا دوليا حقيقيا، مع حضور شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى مدار 3 أيام، سيجمع معرض أفريقيا للتصنيع الغذائى “Africa Food Manufacturing” الآلاف من المتخصصين في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات، ويتيح الفرصة للزائرين للحصول على احدث المعدات والمكونات الغذائية والتكنولوجيات التي تساعدهم على تحسين العملية الانتاجية وإدارة التكاليف وتحسين الجودة.