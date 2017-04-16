أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاستعانة بالشباب بشكل كبير، في عمل الوزارة عن طريق إشراكهم في فرق معاوني الوزير، وكل إدارات الوزارة.

الوزير قال - في تصريحات صحفية اليوم - أنه يعيد النظر في التوصيف الوظيفي للوظائف القيادية في المحافظات كمديري المديريات والإدارات ومديري المدارس، على أن يتم الاختيار عبر مسابقات قومية، تستند إلى الكفاءة وتتم بواسطة لجان من الوزارة مع أعضاء من الخبراء من خارج الوزارة، بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيل المكتب الإعلامي للوزارة والعلاقة مع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.