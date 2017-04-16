أسامة خليل يساند المغرب لتنظيم كأس العالم.. فيديوالأحد، 16 ابريل 2017 10:09 ص
أعلن أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن مساندته لملف “إسبانيا والبرتغال والمغرب” المشترك لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2026، وأطلق هاشتاج للتداول عبر موقع تويتر بعنوان “#المغرب_2026”.
وقال خليل، في برنامجه “من 6 لـ9” على شاشة قناة “القاهرة”، إنه يجب على كل العرب والأفارقة مساندة الملف المشترك للدول الثلاثة، لتكون المغرب من ضمن الدول المنظمة لبطولة كأس العالم.
واستعرض خليل، الذي كان أول محترف عربي في أمريكا، الملف المشترك لدول أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم، وأبرز نقاط القوة والضعف فيه، كما شرح طريقة الفيفا لاختيار الدولة المنظمة لكأس العالم 2026.
كما استعرض الملف المشترك لدول إسبانيا والبرتغال والمغرب، مؤكدا أنه ملف قوي وسيكون لأول مرة تنظيم كأس العالم في قارتين مختلفتين، وسيجمع دولة عربية من شمال أفريقيا مع دولتين من جنوب أوروبا.
وطالب خليل متابعيه والجماهير العربية بتداول هاشتاج “#المغرب_2026” عبر موقع “تويتر”، لمساندة دولة عربية في تنظيم هذا المحفل العالمي الكبير.
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