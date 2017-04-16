«المرور»: هدوء بالمحاور .. وكثافات بمخارج العاصمةالأحد، 16 ابريل 2017 10:14 ص
أكد العقيد عماد حماد مدير ادارة الإعلام والعلاقات العامة العامة لمرور القاهرة، أن وسط العاصمة هادئة مروريا، مشيرا إلى أن مخارج العاصمة تشهد أحجام مرورية.
وأعلن حماد من خلال مداخلة هاتفية “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الأحد، أن كوبري “شمال طره” تم إغلاقه بشكل كامل ابتداء من الخميس الماضي حيث سيتم عمل صيانة له لمدة شهرين، موضحا أنه قد تم عمل تحويلة مرورية إجبارية لـ”شارع سلاح المهندسين” للقادم من كورنيش النيل حتى الأوتوستراد، وتحويلة لشارع “المعصرة” للقادم من الأوتوستراد حتى كورنيش النيل.
وفي سياق أخر، أوضح العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بمرور الجيزة، أن المحافظة لم تشهد أي إخطارات بحوادث جسيمة أو أعطال، مؤكدا أن جميع الطرق والمحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن أعمال “مترو أنفاق” في شارع “أحمد عرابي” لم تؤثر على الحالة المرورية، مؤكدا أن شارع البحر الأعظم يشهد تجمع للمياه بجانب نادي المهندسين بسبب كسر ماسورة مياه ولكنها لم تؤثر على الحالة المرورية.
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