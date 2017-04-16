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وزير الخارجية الأمريكي يناقش الوضع في كوريا مع أعلى مسئول دبلوماسي صيني
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

وزير الخارجية الأمريكي يناقش الوضع في كوريا مع أعلى مسئول دبلوماسي صيني

الأحد، 16 ابريل 2017 11:31 م
وكالات

ناقش وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، وعضو مجلس الدولة الصيني يانج جيتشي، الموقف في شبه الجزيرة الكورية بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن تيليرسون وجيتشي، الذي يعد أعلى مسئول دبلوماسي في الصين، ناقشا الموقف في شبه الجزيرة الكورية، لكنها لم توضح أي تفاصيل حول محادثتهما، مشيرة إلى أنهما ناقشا تطبيق الاتفاقات الموقعة بين رئيسي البلدين دونالد ترامب وشي جين بينج خلال لقائهما في وقت سابق هذا الشهر بولاية فلوريدا الأمريكية.

تأتي تلك المحادثة بعد ساعات من تجربة صاروخية فاشلة من جانب كوريا الشمالية، كما تأتي بعد يوم من عرض عسكري كبير لبيونج يانج استعرضت فيه عددا من الصواريخ البالستية، في ظل تصاعد للتوتر مع الولايات المتحدة، فيما تعلن واشنطن أنها تعول على جهود بكين لحل الأزمة.

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