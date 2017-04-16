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في صلوات «عيد القيامة».. بابا الفاتيكان يطلب المغفرة لضحايا الكنيستين
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

في صلوات «عيد القيامة».. بابا الفاتيكان يطلب المغفرة لضحايا الكنيستين

الأحد، 16 ابريل 2017 09:58 ص

بدأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صلاته فى عيد القيامة، بطلب العفو لأرواح ضحايا الهجمات التى استهدفت كنيستى مارجرجس ومامرقس فى طنطا والإسكندرية، معربا عن تعازيه للضحايا.
ووفقا لصحيفة سيتا كورييرى، طلب بابا الفاتيكان، الغفران لأرواح ضحايا تفجيرات الكنيستين، مستنكرا حالة اللامبالاة تجاه إراقة الدماء، وحتى مع  اللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا، كما استنكر البابا الصور التدميرية التى أصبحت موجودة بشكل عادى بسبب الإرهاب والعنف.
جدير بالذكر، أن بابا الفاتيكان سيصل مصر فى زيارة له يومى 28 و29 أبريل الجارى.

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