أعلنت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن الجيش الجنوبي نجح في تطوير نظام صاروخ أرض جو متوسط المدى من طراز (ام-سام) وهو يعتبر أحد الأسلحة الرئيسية لنظام الدفاع الصاروخي الكوري.

وقال مسئول في الجيش - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن تطوير هذا النظام وصل إلى المرحلة الأخيرة، مع انتهاء جميع الاختبارات، حيث يتوقع إصدار القرار حول ملائمته لنشره في وحدات الجيش قريبا.

وظلت السلطة العسكرية تقوم بتطوير نظام ام سام لإصابة طائرات العدو، وهو النظام المعدل من صاروخ أرض جو “تشون-كونج”. تشاركت في تطويره شركة ال اي جي نيكسوان تحت إشراف معهد العلوم الدفاعي في كوريا الجنوبية.

و”ام سام” هو عبارة عن صاروخ مضاد يحقق “الضربة القاتلة” لإصابة صاروخ باليستي ينطلق من العدو على ارتفاع 20 كليو مترا من الأرض.

ونجحت الجهات العسكرية في كوريا الجنوبية في اختباره في مطلع العام الماضي، واستمرت عملية اختبار دقة الإصابة، وأصاب الصاروخ بدقة حوالي 10 صواريخ باليستية تحت الاختبار. لذا تخطط الجهات العسكرية لاكتمال مرحلة تطوير النظام، في الشهر القادم لعقد شركة صناعة الدفاع للإنتاج التجاري.

وتخطط لنشره في وحدات الجيش خلال الفترة من 2018-2019، وهو أقرب من موعده المخطط بعام 2020، نتيجة لتهديدات كوريا الشمالية بالصواريخ الباليستية.

ويتوقع أن يلعب “ام-سام” دورا رئيسيا مع صاروخ أرض - جو طويل المدى (ال-سام) على ارتفاع إصابة 40-60 كيلومترا في النظام الدفاعي الصاروخي.

ومع دمج هذا النظام مع نظام صاروخ بيتريوت -2 وبيتريوت -3، ونظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور “ثاد”، يمكن أن يرفع نسبة الإصابة.

ويهدف الجيش إلى تشكيل “قبعة حديدية كورية” تغطي الأجواء الكورية الجنوبية بأطباق من أنظمة الدفاع الصاروخي.

وفي هذا، أكد مسئول “أنه مع تزايد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، يخطط الجيش الكوري الجنوبي لاستكمال النظام الدفاعي الصاروخي الكوري بأسرع وقت ممكن، حيث نركز على إمكانياتنا البشرية والمادية لتقصير جدول الأعمال للتطوير” - على حد قوله.