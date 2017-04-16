"داعش" يعدم 8 من عناصره رميا بالرصاص في الساحل الأيمن من الموصل

أفاد مصدر محلي عراقي اليوم الأحد بإعدام تنظيم “داعش” لـ 8 من عناصره الأمنيين بينهم قيادي أمني بالتنظيم في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بتهمة تسريب معلومات إلى قوات الأمن العراقية .

وقال المصدر - حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية - “إن تنظيم داعش أعدم 8 من عناصره رميا بالرصاص بينهم القيادي أبو عبد الرحمن الحيالي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وذلك بتهمة تسريب معلومات إلى القوات الأمنية”، موضحا أن ذلك يأتي بعد قصف جوي استهدفت تجمعا لقياداته في أحد المنازل بالساحل الأيمن لمدينة الموصل .

وأشار المصدر إلى أن التنظيم وجه تهمة الخيانة لهم، وقام بعملية الإعدام أمام جمع من عناصره .