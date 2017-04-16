افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية، إدارة التتبع بنظام GPS بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بواقع 167 جهاز GPS، يتم تركيبها لجميع أسطول الهيئة من ترام وأتوبيسات، وذلك في إطار رفع كفاءة تشغيل أسطول هيئة النقل العام، وتحسين الخدمة وتطويرها لدى المواطنين، وتخفيض التكاليف، وزيادة الإدارات.

وأشاد سلطان بدور إدارة التتبع وبأهميتها في إدارة الأزمة، ومنع التكدس المروري، ومتابعة أي مشاكل خاصة بمركبات الهيئة عن بعد، ما يتيح متابعة جيدة وأكثر دقة لمركبات أسطول الهيئة ومتابعة زمن الرحلة وزمن التقاطر وأي مخالفات من قبل السائقين، مشيرا إلى أن عدد الأجهزة الـGPS 167 جهازا موزعة على مركبات الهيئة، كما يحتوي على مراكز هيئة نظم المعلومات الجغرافية لهيئة النقل.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستفادة القصوى من تذاكر الهيئة (الأتوبيس أو الترام) وجعلها بصورة أكثر فاعلية لدعم السياحة والترويج لها بشكل غير مباشر، وذلك بطباعة تذاكر تحتوي تعريف بالأماكن السياحية بالثغر، وكذا بوسترات سياحية للتعريف بالأماكن السياحية، والاهتمام بعمل محطات قريبة من جميع الأماكن السياحية.

وخلال الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلي استعرض فيه تاريخ منظومة النقل العام بالإسكندرية، والتطور التاريخي لها عبر السنين، وتنوع المركبات بها من ترام وأتوبيسات، وكذا الخطط المستقبلية للهيئة حيث يجري الاتفاق على توقيع التذكرة الإلكترونية Ets.

يذكر أن نظام التتبع GPS هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومن خلاله يتم تحديد موقع تحرك المركبة وسرعتها، ويتم تتبع حركة المركبة من بداية الانطلاق وحتى العودة، وتسجيل تقارير بمخالفة السعرات القصوى المقررة، ومخالفة مدة التوقف، ومخالفة خطوط السير، وتقرير المسافات المقطوعة، والفترة الزمنية بين المحطات، هذا وسيتم عمل مرحلة ثانية لإدارة التتبع تشمل زيادة البيانات على النظام بما يتيح السرعة في إدارة الأزمات بالهيئة.