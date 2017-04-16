وصول وفد من «الإيكاو» للتفتيش على سلطة الطيران المصريةالأحد، 16 ابريل 2017 09:54 ص
وصل إلى القاهرة اليوم الأحد، وفد من المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ برئاسة أبوبكر دجيبو نائب رئيس المنظمة، قادمًا من نيروبى فى زيارة لمصر تستغرق خمسة أيام يقوم خلالها بالتفتيش على قطاع العمليات الجوية بسلطة الطيران المدني.
كان فى استقبال الوفد بصالة كبار الزوار محمد رحمة المدير الإقليمى للإيكاو وفريق من علاقات شركة ميناء القاهرة برئاسة حمدى عبدالعزيز مدير عام العلاقات والدكتور طارق إسماعيل مسئول المراسم بالشركة.\
وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى الاستقبال: سيلتقى وفد الإيكاو خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خاصة فى وزارة الطيران وسلطة الطيران المدنى لاستعراض ملفات التعاون بين مصر والمنظمة الدولية مع تفقد قطاع العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى.
يذكر أن المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ تقوم فى نوفمبر من كل عام بإجراء تفتيش شامل على قطاع الطيران المدنى فى مصر فى إطار التفتيشات الدورية التى تجريها على دول العالم المختلفة وتشمل كل الإدارات المعنية العاملة بسلطة الطيران المدنى مثل العمليات الجوية وصلاحية الطائرات والإجازات والأهليات وقياسات الملاحة الجوية وسلامة مقاييس المطارات، وكذلك الإدارة المركزية لتحليل الحوادث بوزارة الطيران المدنى وكافة أنشطة الطيران المدني ممثلة فى شركات الطيران الوطنية والخاصة وشركة الملاحة الجوية وبرج المراقبة وهيئة الأرصاد الجوية والمركز الرئيسى للبحث والإنقاذ ومراقبة خطط السلامة والجودة والبيئة، بالإضافة إلى التفتيش على المطارات المصرية من حيث الإجراءات الفنية الخاصة بسفر الركاب، والتأكد من مطابقة تنفيذ سلطة الطيران المدني لمعايير السلامة الجوية الدولية التى وضعتها المنظمة.
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