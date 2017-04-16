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اتصالات "نص الليل" بين الوزير وأبو ريدة لحل أزمة الزمالك والمقاصة
هاني أبو ريدة

اتصالات "نص الليل" بين الوزير وأبو ريدة لحل أزمة الزمالك والمقاصة

الأحد، 16 ابريل 2017 09:52 ص
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شهدت الساعات الأخيرة من منتصف ليل اليوم الأحد ، اتصالات بين خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لإنهاء أزمة مباراة المقاصة المقرر لها السابعة مساء اليوم ضمن مواجهات الأسبوع الـ 22 والتى هدد الزمالك بالانسحاب وعدم خوضها.

كان الزمالك قد طلب تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد أن كان مقرراً إقامتها السبت 15 إبريل قبل أن يتم ترحيل اللقاء 24 ساعة بناء على طلب الأمن.

كشف اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة ، أن فريقه سيخوض المباراة فى موعدها ، كاشفاً أن الاتصالات التى تمت منتصف الليل مع الوزير وأبو ريدة ورئيس نادى الزمالك لإقناعه بالعدول عن قراره وخوض اللقاء.

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