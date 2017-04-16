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اليوم.. محاكمة المتهمين في أحداث «مذبحة كرداسة»
شاكوش - محكمة

اليوم.. محاكمة المتهمين في أحداث «مذبحة كرداسة»

الأحد، 16 ابريل 2017 09:51 ص
متابعات

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية والتي تضم 11 متهما منهم 10 هاربين وواحد محبوس، ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة.

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