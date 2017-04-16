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وزيرا التموين والأوقاف في مؤتمر صحفي اليوم
علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماع الاسبق

وزيرا التموين والأوقاف في مؤتمر صحفي اليوم

الأحد، 16 ابريل 2017 09:40 ص
كتب: ربيع شعبان

يعقد اليوم الأحد الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون، بشأن توفير 900 طن سلع غذائية لحساب وزارة الأوقاف توزعها مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية بالمجان قبيل شهر رمضان.

كما يتم الاتفاق المبدئي على توفير وزارة التموين للحوم الأضاحي لصالح حساب وزارة الأوقاف على نحو ما تم بالعام الماضي.

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