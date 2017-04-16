قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يؤاف جالنت، إنه يجب على تل أبيب الاستعداد لحرب مقبلة مع حماس وغزة في الصيف المقبل.

وأضاف “جالنت” بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنه لا مفر من حرب أخرى ضد حماس، وقال: “علينا الاستعداد التام للمعركة في الصيف”، وتابع: “نحن الآن في فترة حساسة وعلينا أن نتحلى بأقصى درجات اليقظة”.

وكان الاحتلال شن آخر حرب على غزة في صيف 2014 واستمرت لأكثر من خمسين يومًا سقط خلالها آلاف الشهداء والجرحى وعرفت الحرب الأخيرة باسم “الجرف الصامد”، ولكن الاحتلال تكبد خسائر فادحة وقتها ولا يزال يوجد حتى الآن جنود إسرائيليون لدى القسام، وتحاول تل أبيب إعادتهم.