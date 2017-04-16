قال مصدر أمني، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، أعادت فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عقب إغلاقه بسبب انعدام الرؤية وارتفاع الشبورة الصباحية.

وأشار مصدر أمني، إلى أن الإدارة كانت أغلقت الطريق بسبب ظهور الشبورة، للحفاظ على أرواح المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية.