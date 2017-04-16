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إعادة فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
طريق مصر اسكندرية الصحراوي

إعادة فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

الأحد، 16 ابريل 2017 09:32 ص
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قال مصدر أمني، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، أعادت فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عقب إغلاقه بسبب انعدام الرؤية وارتفاع الشبورة الصباحية.

وأشار مصدر أمني، إلى أن الإدارة كانت أغلقت الطريق بسبب ظهور الشبورة، للحفاظ على أرواح المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية.

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