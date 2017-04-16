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بعد 15 عاما من الاعتقال.. إسرائيل تفرج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات
عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني

بعد 15 عاما من الاعتقال.. إسرائيل تفرج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات

الأحد، 16 ابريل 2017 09:48 ص
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أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، عن «لينا الجربوني» الملقبة بـ«عميدة الأسيرات الفلسطينيات»، بعد اعتقال دام 15 عامًا.

واتهمت «الجربوني»، التي اعتقلت في 18 أبريل 2002، بالانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي، والمساعدة على إيواء مقاومين ينتمون لسرايا القدس، وصدر بحقها حكم بالسجن 17 عامًا.

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