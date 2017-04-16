العروض "تنهال".. إنبى يستغنى عن عمرو مرعى والزمالك لم يتقدم بعرضالأحد، 16 ابريل 2017 09:30 ص
لم يتوقف سيل العروض التى تلقاها إنبى مؤخرًا لعمرو مرعى مهاجم الفريق البترولى، حيث قررت إدارة النادى بشكل نهائى الاستغناء عن خدماته فى نهاية الموسم، بعدما كانت هناك نية لإرجاء الملف بالكامل لنهاية الموسم، إلا أن انهيال العروض على النادى جعل مسئوليه يتخذون قرارًا بشكل نهائى بالاستغناء عن خدماته وتحقيق أقصى استفادة مادية من وراء بيعه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبشأن عرض الزمالك لضم مرعى، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى، إن مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة قد تحدث معه بالفعل بشأن اللاعب، إلا إنه لم يحدث أية اجتماعات بين إدارة الناديين بشأن الصفقة ولم يقدم النادى الأبيض أية عروض مالية حتى اللحظة الجارية للحصول على خدمات اللاعب.
وفيما يتعلق بوجهة مرعى فى الصيف، أشار مدير الكرة بإنبى، إلى احتكام الإدارة فى الأولوية للعرض الأعلى ماديًا بالتوازى مع رغبة اللاعب نفسه فى الانتقال محليًا أم خارجيًا، موضحًا أن مسئولى النادى البترولى منشغلين فى الوقت الحالى بتحسن نتائج الفريق فى الدورى ولم يتم دراسة العروض التى قدمت لمرعى.
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