ارتفعت أعداد ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلات سكان بلدتي “كفريا والفوعة” في حي الراشدين الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة غربي مدينة حلب السورية إلى 120 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى .

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن التفجير استهدف نقطة قريبة من موكب تجمع سكان بلدتي “كفريا والفوعة”.

يذكر أنه اكتمل وصول حافلات سكان بلدتي “الزبداني ومضايا” لحي الراشدين بحلب في طريقهم إلى محافظة إدلب، وذلك بالتزامن مع وصول حافلات سكان بلدتي “الفوعة وكفريا” إلى منطقة كراجات الرموسة شرقي حلب الخاضعة لقوات النظام ضمن تنفيذ اتفاق ما يعرب بالمدن الأربع .

وفى سياق آخر،أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل 3 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية جراء تجدد القصف والاشتباكات مع تنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي والرقة.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن الاشتباكات العنيفة بين الطرفين لاتزال مستمرة في ضواحي مدينة الطبقة القديمة وسط تحليق لطائرات التحالف الدولي

واستهدافها لمواقع التنظيم في المنطقة .

ومن جهة أخرى، أشار المرصد السوري إلى تعرض الطريق الواصل بين بلدتي الصورة والحراك في الريف الشرقي لدرعا لقصف جوي عنيف، مضيفا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية وفصائل مسلحة معارضة على محاور في حي المنشية أثناء محاولات من الفصائل تحقيق تقدم في المنطقة.

يذكر أن مصادر سورية قد أعلنت أمس السبت مقتل 27 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي .