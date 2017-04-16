وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأحد إلى كوريا الجنوبية في زيارة تأتي وسط الاضطرابات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية بسبب تهديدات بيونج يانج بشأن تعزيز قدراتها النووية والدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن زيارة بنس للمنطقة تأتي بعد مرور يوم واحد على احتفال كوريا الشمالية بمرور 150 عاما على ميلاد مؤسسها كيم إيل سونج وتنظيم عرض عسكري يعرض صواريخ ومعدات عسكرية.

وأضافت أن زوجة بنس وابنتيه يرافقونه في هذه الزيارة التي تأتي في إطار جولة آسيوية لنائب الرئيس الأمريكي من المقرر أن تستغرق 10 أيام وتشمل أيضا زيارة كل من إندونيسيا واستراليا.