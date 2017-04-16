 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 10:38 صباحاً
روابط سريعة
القصر الملكي البريطاني يعلن عن أغرب وظيفة بالعالم !
القصر الملكي البريطاني

القصر الملكي البريطاني يعلن عن أغرب وظيفة بالعالم !

الأحد، 16 ابريل 2017 10:06 ص

نشرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، وظيفة شاغرة أعلن عنها القصر الملكي هي “مليّن الحذاء الملكي”.

ووفقاً للبروتوكول المتبع، تعين الملكة شخصاً يمشي في أروقة القصر كلما اقتنت الملكة زوجاً جديداً من الأحذية، لمنع ظهور بثور في قدمي الملكة - وفقا لما نشرته سكاي نيوز .

وبعيداً عن التخمينات الكثيرة لقياس حذاء الملكة، فإن نمرتها هي رقم 4 بالقياس البريطاني، أي ما يعادل قياس 37.

قد يكون هذا الخبر “مفرحاً” لأصحاب مقاس 4، لأن ذلك قد يجعله يتجول في أروقة القصر الملكي، ناهيك عن ارتدائه لزوج من الأحذية الجلدية المفضلة للملكة من طراز “أنيللو وديفيدز”، الذي يصل ثمنه إلى ألف جنيه إسترليني.

ولنيل هذه الوظيفة يجب أن تكون ليَّنت بعض الأحذية القاسية من قبل، خصوصاً أزواج الأحذية الجلدية ذات الأطراف المدببة التي ارتديتها عقب إخراجها من علبتها مباشرة لمدة 48 ساعة، ومن الضروري أن لا تكون رائحة قدميك كريهةً.

الملكة اليزابيث

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3