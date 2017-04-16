بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية:

” قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، يسرنى أن أبعث الى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات”.

وإنى إذ أنتهز هذه المناسبة، أدعو الله عز وجل، أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالمزيد من التقدم والإزدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً كى تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والإستقرار. وكل عام وقداستكم بخير”.