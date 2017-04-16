 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:08 صباحاً
روابط سريعة
رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس

الأحد، 16 ابريل 2017 09:08 ص

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية:

” قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، يسرنى أن أبعث الى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات”.

وإنى إذ أنتهز هذه المناسبة، أدعو الله عز وجل، أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالمزيد من التقدم والإزدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً كى تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والإستقرار. وكل عام وقداستكم بخير”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3