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الحكومة الجزائرية تعتزم تخفيض الواردات بـ15 مليار دولار خلال 2017
علم الجزائر

الحكومة الجزائرية تعتزم تخفيض الواردات بـ15 مليار دولار خلال 2017

الأحد، 16 ابريل 2017 09:47 ص
أ ش أ

كشف وزير “السكن و العمران و المدينة ووزير التجارة بالنيابة” الجزائرى عبد المجيد تبون أن الجزائر تعتزم تقليص وارداتها بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار عام 2017.

وأعلن تبون - خلال مؤتمر صحفى على هامش معرض “تطوير وتشجيع الإنتاج الوطني” الذى ينظم فى 15 إلى 17 أبريل - أن الحكومة ستسعى إلى خفض فاتورة الواردات ، التى بلغت 56 مليار دولار فى 2015 وانخفضت إلى 46.7 مليار دولار خلال 2016 ، وستجعل قيمة الواردات لتصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية 2017.

وشدد الوزير فى هذا الصدد على ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل “عاملا مهم” للدفع بالاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل.

وبخصوص استيراد المواد الاستهلاكية والتى تثقل كاهل الميزان التجارى ، دعا الوزير إلى استهلاك المنتج الجزائرى حيث قال إن “استيراد المواد الاستهلاكية يكلف كثيرا من الأموال للدولة بالعملة الصعبة” ، داعيا إلى تشجيع الإنتاج المحلى عن طريق استهلاك منتجات محلية.

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