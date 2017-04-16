5 معلومات عن مباراة الأهلي وأسوان.. اليوم

تنطلق فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد مباراة الأهلي وأسوان ضمن مؤجلات الأسبوع الـ22 لمسابقة الدورى.

وتحظى مباراة الأهلي وأسوان باهتمام كبير من جانب الفريقين، نظرًا لرغبة الأهلي فى مواصلة الصدارة، بينما يبحث بطل الصعيد عن نتيجة إيجابية للهروب من أندية المؤخرة.

ويرصد “اليوم السابع” فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الأهلى وأسوان:

**حكم المباراة

اختارت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى محمد الصباحى ويعاونه الثنائى أحمد نوفل وسامى هلهل، لإدارة مواجهة الأهلى وأسوان.

**الأهلى يتصدر المسابقة بـ61 نقطة

ويأمل الأهلى فى مواصلة الصدارة وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ويدخل المارد الأحمر هذه المواجهة متربّعا علي قمة المسابقة برصيد 61 نقطة جمعهم من 19 فوز و4 تعادلات.

**المواجهة رقم 21 بين الأهلي وأسوان

مباراة الليلة هى رقم “21” فى تاريخ مواجهات الأهلي وأسوان، ففاز الفريق الأحمر فى 18 لقاء من قبل وحقق الصعايدة الفوز مرتين فقط، وسجل المارد الأحمر 41 هدفًا بينما سجل أبناء الجنوب 11 هدفًا فى الشباك الحمراء.

**حسام غالي الأكثر مشاركة في مباراة الفريقين

ويعتبر حسام غالى قائد الفريق الأحمر هو الأكثر مشاركة بين زملائه أمام أسوان برصيد 5 مباريات، فيما كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الأول هذا الموسم وفاز أحفاد التتش بهدفين دون رد لمؤمن زكريا ووليد سليمان.

**عماد متعب يغيب عن الأهلي أمام أسوان

ويغيب عماد متعب مهاجم الفريق عن مباراة الليلة بسبب آلام الركبة التي داهمته مؤخرًا ومنعته من السفر مع الفريق، واضطر الجهاز الفني لاستبعاده نهائيًا لحين تعافيه من الإصابة.