كشف وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، النائب محمد رشوان، عن خفض تدريجي في دعم “المواد البترولية”، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليختفي تماماً، فى 2020.

وقال رشوان، في تصريحات صحفية، إن تركيب أجهزة “GPS” في سيارات نقل المواد البترولية إيجابي، وسيحد من قدرة السوق السوداء على اختراق منظومة دعم المواد البترولية.

وأشار إلى أن الحل النهائي لتلك الأزمة، سيتحقق فقط عندما يتم رفع الدعم نهائياً عن الوقود، فتصبح أسعار المحطات مثل أسعار السوق السوداء، فلا يكون بينهما فرق.