 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:06 صباحاً
روابط سريعة
موعد إلغاء دعم «البنزين» نهائياً في مصر!
ازدحام وتكدس شديد للحصول على البنزين بمركز المنشاة وسط اختفاء لبنزين 80

موعد إلغاء دعم «البنزين» نهائياً في مصر!

الأحد، 16 ابريل 2017 09:04 ص

كشف وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، النائب محمد رشوان، عن خفض تدريجي في دعم “المواد البترولية”، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليختفي تماماً، فى 2020.

وقال رشوان، في تصريحات صحفية، إن تركيب أجهزة “GPS” في سيارات نقل المواد البترولية إيجابي، وسيحد من قدرة السوق السوداء على اختراق منظومة دعم المواد البترولية.

وأشار إلى أن الحل النهائي لتلك الأزمة، سيتحقق فقط عندما يتم رفع الدعم نهائياً عن الوقود، فتصبح أسعار المحطات مثل أسعار السوق السوداء، فلا يكون بينهما فرق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3