اعتقال ضابط كبير في الجيش الغيني بعد تحويل منزله لحديقة حيوانات

قال ضابط كبير، السبت، إن الشرطة فى غينيا اعتقلت ضابطا برتبة كولونيل فى الجيش للاشتباه بتهريبه حيوانات وصادرت مجموعة حيوانات من عقارين يمتلكهما، وُصفا بأنهما حديقتا حيوانات خاصتين.

وقالت تشارلوت هوبلين من مشروع وارا للحفاظ على البيئة، الذى عمل فى هذا التحقيق إن قرود شمبانزى وبابون ونعاما من مالى وسلاحف كانت من بين 33 حيوانا و12 نوعا آخر عُثر عليها أثناء مداهمات الشرطة.

وقال جاديرى كوندى، وهو مفوض للشرطة لرويترز “كان مالك هذه الحيوانات ويخطط لبيعها، سيتم اتهامه بتهريب الحيوانات، وقال مصدر رفيع بالشرطة إن الرجل الذى اعتُقل فى العاصمة كوناكرى يوم الأربعاء هو الكولونيل إبراهيم بانجورا.

وقالت هوبلين إن وارا وهى جماعة خيرية فرنسية مقرها فى غينيا والسنغال بدأت فى التحرى عن بانجورا فى 2013 للاشتباه بأنه جزء من شبكة تتاجر فى الأنواع المحمية فى السوق الدولية، وأضافت أن”هذا انتصار فى الحرب على الفساد والإفلات من العقاب.” وقالت إن الشرطة الدولية (الانتربول) تعاونت فى هذه القضية.