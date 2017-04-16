 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:16 صباحاً
روابط سريعة
اعتقال ضابط كبير في الجيش الغيني بعد تحويل منزله لحديقة حيوانات
علم غينيا

اعتقال ضابط كبير في الجيش الغيني بعد تحويل منزله لحديقة حيوانات

الأحد، 16 ابريل 2017 08:57 ص
متابعات

قال ضابط كبير، السبت، إن الشرطة فى غينيا اعتقلت ضابطا برتبة كولونيل فى الجيش للاشتباه بتهريبه حيوانات وصادرت مجموعة حيوانات من عقارين يمتلكهما، وُصفا بأنهما حديقتا حيوانات خاصتين.

وقالت تشارلوت هوبلين من مشروع وارا للحفاظ على البيئة، الذى عمل فى هذا التحقيق إن قرود شمبانزى وبابون ونعاما من مالى وسلاحف كانت من بين 33 حيوانا و12 نوعا آخر عُثر عليها أثناء مداهمات الشرطة.

وقال جاديرى كوندى، وهو مفوض للشرطة لرويترز “كان مالك هذه الحيوانات ويخطط لبيعها، سيتم اتهامه بتهريب الحيوانات، وقال مصدر رفيع بالشرطة إن الرجل الذى اعتُقل فى العاصمة كوناكرى يوم الأربعاء هو الكولونيل إبراهيم بانجورا.

وقالت هوبلين إن وارا وهى جماعة خيرية فرنسية مقرها فى غينيا والسنغال بدأت فى التحرى عن بانجورا فى 2013 للاشتباه بأنه جزء من شبكة تتاجر فى الأنواع المحمية فى السوق الدولية، وأضافت أن”هذا انتصار فى الحرب على الفساد والإفلات من العقاب.” وقالت إن الشرطة الدولية (الانتربول) تعاونت فى هذه القضية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3