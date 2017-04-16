يشيع أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم الأحد، في جنازة عسكرية جثمان أمين الشرطة محمد فؤاد خطاب مهنا من قوة مركز شرطة قطور، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى طنطا التعليمي متأثرا بإصابته التي تعرض لها في واقعة تفجير محيط مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا منذ نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يشارك في الجنازة العسكرية بمسقط رأس الشهيد اللواءان أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وطارق حسونة مدير الأمن ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وزملاء الشهيد وأقاربه وأهالي القرية المجاورة لقريته.

جدير بالذكر، أن تفجير محيط مركز تدريب الشرطة الإرهابي بطنطا، أسفر عن استشهاد أمين شرطة من قوة مركز شرطة كفرالزيات وبذلك يرتفع عدد شهداء التفجير إلى اثنين.