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عسيري: إيران كانت تخطط لتحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية للإعتداء على السعودية
احمد العسيري

عسيري: إيران كانت تخطط لتحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية للإعتداء على السعودية

الأحد، 16 ابريل 2017 08:53 ص
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قال  مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري، إن المخطط الإيراني في اليمن كان يبدأ بسيناريو استيلاء الحوثيين على الحكومة، ليأتي بعده الإيرانيون، ويحولون اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية، ومنها يتم الاعتداء على الأراضي السعودية.

وأشار عسيري  في لقاء موسع على قناة العربية مع الإعلامي تركي الدخيل، إلى أن أحد أهداف التحالف (العربي) هو تخليص المواطن اليمني من الميليشيات الانقلابية “.

كما أكد أنه بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم فإن “القاعدة” قد خسرت أكثر من 800 عنصر من عناصرها في اليمن، بما فيهم قادة.

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