بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة عيد القيامة.

جاء فيها: «قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:

يسعدنى أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات، وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوية الحامية للوطن والحصن المنيع للشعب.. بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير».

كما بعث الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد القيامة؛ كما أصدر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.