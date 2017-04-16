 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:02 صباحاً
روابط سريعة
طارق العوضي: ممنوع على الإعلام مناقشة هذا الأمر!
المحامي طارق العوضي

طارق العوضي: ممنوع على الإعلام مناقشة هذا الأمر!

الأحد، 16 ابريل 2017 08:31 ص

قال طارق العوضي المحامي والناشط الحقوقي، إن هناك توجيهات للإعلام والإعلاميين بعدم الحديث في أمر حالة الطوارئ التي أصدرها الرئيس قبل أيام ووافق عليها مجلس النواب.

وقال “العوضي” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “ممنوع علي الإعلام في مصر أن يستضيف أي ضيف يتحدث ضد قانون الطوارئ” حسب زعمه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3