قال طارق العوضي المحامي والناشط الحقوقي، إن هناك توجيهات للإعلام والإعلاميين بعدم الحديث في أمر حالة الطوارئ التي أصدرها الرئيس قبل أيام ووافق عليها مجلس النواب.

وقال “العوضي” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “ممنوع علي الإعلام في مصر أن يستضيف أي ضيف يتحدث ضد قانون الطوارئ” حسب زعمه.