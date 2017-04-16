تداول مغردون على موقع “تويتر”مقطع فيديو لشاب يقوم بالاعتداء على رجل مسن وإمرأة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وأظهر الفيديو شاباً ورجلاً وامرأة مسنين يقفون بجوار سيارة بأحد الشوارع، وأمسك الشاب بعصا ضرب بها الرجل، وبعدما تمكنا من نزع العصا من يده، قام بضرب المرأة على رأسها ودفعها من يدها بقسوة ناحية المسن.

وقد استهجن النشطاء فعل الشاب الذي بدا متجردًا من الرحمة وهو يضرب كبار السن بهذه الطريقة في الشارع .