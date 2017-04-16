تطبيقات النانو تكنولوجي وتمكين ذوي الإعاقة.. مؤتمر ببنات عين شمسالأحد، 16 ابريل 2017 08:47 ص
يناقش المؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه كلية البنات جامعة عين شمس ، في السابع والعشرين من أبريل الجاري، آليات توظيف العلوم الأساسية في حل المشكلات البيئية، في مجالات النانو تكنولوجي والتغيرات المناخية والنظم البيئية ونظم المعلومات الجغرافية ، فضلًا عن بحث تطبيقات هذه العلوم في تحقيق الأمن البيئي والعدالة الاجتماعية وسلامة الغذاء والحد من الفقر.
وأشارت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات و رئيسة المؤتمر إلي بحث استراتيجيات تمكين ذوي الإعاقة البدنية والذهنية في مجالات التنمية المستدامة ،علي نحو مواز من تفعيل دور المرأة والشباب وتكاتف الجهود الشعبية في العمل التطوعي ، وتحقيق التقدم المجتمعي ، ومواجهة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
يقام المؤتمر تحت شعار ” التربية والعلوم في تنمية المجتمعات”، برعاية أ.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، وأ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومقرر المؤتمر أ.د مي حلمي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويحضر المؤتمر الدكتور مصطفي الفقي الخبير السياسي، والدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والأديب والكانب الصحفي يوسف القعيد ، والفنان سامح الصريطي ، ومحمد سمير المتحدث العسكري السابق ، ومجموعة من الشخصيات العامة الإعلامية والدينية والبحثية.
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