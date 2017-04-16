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نور فرحات يحذر الحكومة من «القرار الكارثي».. ما هو؟!
محمد نور فرحات

نور فرحات يحذر الحكومة من «القرار الكارثي».. ما هو؟!

الأحد، 16 ابريل 2017 08:27 ص

حذر الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون - من خطورة فرض آية رسوم من قبل الدولة المصرية على الدخول إلى موقع  فيس بوك ، وذلك لان شركة فيس بوك ليست مملوكا للدولة المصرية وبالتالي فليس من حقها فرض رسوم .

وقال “فرحات” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “النواب الذين يقترحون فرض رسوم لصالح الدولة على استخدام الفيسبوك على جهل تام بقوانين الملكية الفكرية و لا يعلمون إنهم يورطون الدولة فى مسئولية دولية قد تكلفها المليارات لصالح شركة فيس بوك لأنها ليست مملوكا للدولة المصرية” .

وأضاف: “تماما مثلما يقف واحد مصري مفلس على باب المتحف البريطاني لتحصيل رسوم من المصريين عند دخولهم المتحف” .
واستدرك ساخرًا: “تذكرت حكاية بيع التورماى”.

وكان عدد من النواب ، اقترحوا تحصيل 30 جنيه على كل حساب بـ”فيس بوك” والبعض الآخر اقترح فرض 200 جنيه”.

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