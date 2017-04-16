شارك كريم أبي ياغني، الصديق المقرب للنجم المغربي سعد لمجرد، فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهرا فيه هما ومجموعة من الأصدقاء، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

ويعد هذا أول مقطع فيديو يظهر فيه سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتًا يوم الخميس الماضي، على ذمة قضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية، إذ ينتظر حكم البراءة النهائي خلال أيام.

وعبر أصدقاء سعد لمجرد عن فرحتهم الكبيرة بعد خروجه من السجن وإطلاق سراحه، من خلال مقطع الفيديو الذي نُشر على انستجرام.

وتعود قضية “سعد لمجرد”، إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذ تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته الفرنسية “لورا بريول”، باغتصابها في محل إقامته بفندق الماريوت بشارع “شانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفل له فى العاصمة الفرنسية.