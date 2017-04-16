قام رجل أعمال سعودي بتقديم هدية غير متوقعة لشاب يدعي عبدالله في حفل تخرجه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية وكانت الهدية عبارة عن سيارة بنتلي وعروس وفيلا كاملة التجهيز.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أحد رجال الأعمال وهو يبارك لخريج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقال له ألف مبروك عبد الله أنا مهديك سيارة بنتلي 2017 ومتبرعلك بعروس وتكاليفها عليّ وفيلا جاهزة، وقام بدعوة الحاضرين على العشاء، فيما قام الحاضرون بترديد عبارة تستاهل والله تستاهل.