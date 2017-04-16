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رومانيا تصدر نوع من الصابون يعود إلى 130 عاما
الصابون

رومانيا تصدر نوع من الصابون يعود إلى 130 عاما

الأحد، 16 ابريل 2017 08:12 ص
وكالات

تتطلع رومانيا لتصدير نوع من الصابون يعود تاريخ صناعته إلى 130 عاما مضت، إلى السوق الأسترالي، بعد تصديره بالفعل لعدة أسواق أوروبية.

وتقوم الشركة بتسويق هذه النوعية من الصابون، وهو منتج طبيعي بالكامل، في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنرويج وأسبانيا فضلا عن إيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا.

صابون

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