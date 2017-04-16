قرر مجلس المدينة إقامة مسابقة لاختيار أجمل واجهة مبنى وشرفة وحديقة في العاصمة الرومانية مع تلقي جوائز وحوافز مادية مثل خفض الضرائب في محاولة لتحفيز السكان والشركات والمؤسسات العامة في بوخارست على تزيين المباني والحدائق والشرفات.

وقالت عمدة المدينة جابريلا فيريا:”نريد مباني نظيفة منسقة بالزهور ونباتات الزينة في النوافذ، مع مساحات خضراء مرتبة وأشجار جميلة، ولقد أردنا تقديم نموذج بسيط ، حيث قمنا بتزيين الشرفة الرئيسية لمبنى البلدية بأواني الزهور..”.

وأعربت فيريا عن أملها في انضمام العديد من سكان بوخارست إلى المشروع لجعل المدينة أكثر جمالا واخضرارا وصحة، مشيرة إلى أن المجلس سيقترح تقديم حوافز مالية وأساسا خصومات على الضرائب المحلية لمن يساهم في تعزيز الواجهة الجميلة لمباني بوخارست والحفاظ على البيئة.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن مجلس مدينة بوخارست كان قد وافق هذا الأسبوع على قرار بتنظيم مسابقة لأجمل واجهة وشرفة وحديقة، وسيقوم المجلس لاحقا بتشكيل لجنة مهمتها وضع القواعد والبنود والجوائز الخاصة بالمسابقة.

يذكر أن جابريلا فيريا “44 عاما” هي صحفية وسياسية وتشغل عمدة بوخارست اعتبارا من يونيو عام 2016 .