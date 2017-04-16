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القيادة الأمريكية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية انفجر على الفور
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة محرك صاروخ جديد ذى كفاءة عالية‎

القيادة الأمريكية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية انفجر على الفور

الأحد، 16 ابريل 2017 08:34 ص
أ ش أ

أكدت القيادة الأمريكية في المحيط الهاديء أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية انفجر على الفور.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن قائد القوات البحرية الأمريكية ديفيد بينهام قوله إنها تتحقق من نوع الصاروخ، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي ملتزم تماما بالعمل مع كل الحلفاء في كوريا الجنوبية واليابان للحفاظ على الأمن.

ويسافر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى كوريا الجنوبية لبحث سبل التعامل مع صواريخ كوريا الشمالية وتجاربها النووية.

وأحيت كوريا الشمالية الذكرى 150 لميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ ونظمت استعراضا عسكريا في العاصمة بيونج يانج وسط توقعات بأن يأمر الزعيم كيم جونغ أون بتجارب نووية جديدة.

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