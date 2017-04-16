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أول مايو.. انضمام طائرة أمريكية جديدة لـ«مصر للطيران»
طائرة مصر للطيران الجديدة ـ بوينج‎

أول مايو.. انضمام طائرة أمريكية جديدة لـ«مصر للطيران»

الأحد، 16 ابريل 2017 07:59 ص

يستقبل مطار القاهرة الدولي، أول مايو المقبل، ثالث طائرة جديدة من مدينة “سياتل الأمريكية”، للانضمام لأسطول شركة مصر للطيران، وذلك ضمن صفقة الشركة لشراء 9 طائرات جديدة.

وقال مصدر بالشركة، إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة لزيادة أسطول مصر للطيران، لمواكبة أحدث الطرازات العالمية في الطائرات، والتي تتميز بتوفير التكلفة وتطوير الخدمات، ووقع الاختيار على طراز البوينج B737/800NGs الأكثر رواجًا على مستوى العالم.

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