يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 بالدوري الممتاز، وذلك في حالة موافقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على خوض لقاء المقاصة خاصة وأنه طالب بتأجيل المباراة، وقرر عدم خوضها، إلا أن «فيتو» قررت نشر خبر إقامة مباراة الزمالك أمام المقاصة وفقًا لما أكده مسئولو اتحاد الكرة على إقامة المباراة في موعدها.

ويدخل لاعبو الزمالك المباراة تحت شعار «لا بديل عن الفوز» بعد الأربع خسائر المتتالية التي تعرض لها الفريق الأبيض مؤخرًا أمام مصر المقاصة وسموحة والشرقية وإنبي في بطولة الدوري، وحرص محمود عبدالرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق وقائد الزمالك على عقد جلسات مكثفة مع لاعبيه من أجل مطالبتهم بضرورة عودة الروح مرة أخرى للفريق وعودة الحب بينهما بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري.

في الوقت الذي حرص أيضًا البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض على مطالبة لاعبيه بضرورة الثأر من المقاصة والفوز بالمباراة بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الدور الأول بهدف دون رد، وعلى إثرها الزمالك انسحب من بطولة الدوري بعد تعرضه لظلم تحكيمي قبل أن يعود مجددًا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمي، وعلى جبر والونش وأحمد فتوح وشوقي السعيد في خط الدفاع وطارق حامد ومعروف يوسف ومصطفى فتحي وشيكابالا وستانلي في خط الوسط وباسم مرسي في خط الهجوم.