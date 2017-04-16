شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الأحد إلغاء 6 رحلات طيران دولية لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها حيث تم إعادة الحجز لهم للسفر على طائرات أخرى.

تلقت السلطات المختصة إخطارات إلغاء 6 رحلات دولية لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وهى رحلات إير كايرو 441 والمتجهة إلى ينبع واليمنية رقم 601 إلى عدن والمصرية العالمية رقم 510 والمتجهة إلى الكويت والأردنية رقم 504 والمتجهة إلى عمان كما ألغت الخطوط السعودية رحلتين إضافيتين ضمن الجسر الجوى لنقل المعتمرين لانخفاض عدد ركابهما وهما رقم ” 3143 إلى جدة و3165 إلى المدينة المنورة حيث تم إعادة الحجز للركاب للسفر على رحلات أخرى.