تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد ، حزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” إنشاء صناديق استثمار متخصصة لـ «تحيا مصر» قالت الصحيفة، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحثت مع محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إنشاء صناديق استثمار متخصصة، مثل صندوق لدعم إنتاج الأدوية،وصندوق للصناعات الزراعية ومعالجة الفاقد الزراعي.

ودعت الوزيرة المستثمرين ورجال الأعمال إلى دعم الصندوق، في إطار المسئولية المجتمعية ومساندة الاقتصاد المصري، بما يعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين أفراد المجتمع، ليمثل نموذجا إيجابيا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذي سيسهم في تنمية المجتمع في مختلف المجالات.

وبعنوان ” تأمين شامل لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع.. استعدادات بالمحافظات وطوارئ بالمستشفيات وحملات على النيل” قالت الصحيفة إن أجهزة الدولة رفعت استعداداتها للدرجة القصوى بجميع المنشآت لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم غدا.

وأعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات، وشدد الوزير اللواء مجدى عبد الغفار، على اليقظة التامة والتصدي بقوة وحسم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، وعقد عدة اجتماعات مع مساعديه، للاطمئنان على الخطط الأمنية.

وتفقد عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن بالمحافظات الأوضاع الأمنية حول الكنائس، كما قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيطها، بينما انتشرت عناصر من الشرطة النسائية لتفتيش السيدات المترددات عليها

وقالت صحيفة الأهرام تحت بعنوان “توصيل الغاز الطبيعي إلى «أسوان الجديدة» قبل نهاية العام ” قالت الأهرام إن المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز أسوان الجديدة أعلن عن طرح مشروعات خدمية جديدة تتكلف 110 ملايين جنيه يتم تنفيذها تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية التابع لجامعة أسوان، من بين المشروعات توصيل الغاز الطبيعي

قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء ( خرسانة تربة أسفلت) بتكلفة 5 ملايين جنيه بحضور الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان عميد كلية الهندسة رئيس مركز الاستشارات الهندسية والمهندس احمد حلمى نائب رئيس جهاز المدينة.

وبعنوان ” الصحة ... رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات و2715 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات” قالت صحيفة الأهرام “إن وزارة الصحة والسكان بدأت خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم تضمنت رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات خاصة بالمستشفيات القريبة من الطرق السريعة في جميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، والأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأي طوارئ ، وتتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة ، وبدأ تنفيذ الخطة الخميس الماضي وتستمر حتى صباح بعد غد .

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” رئيس الأركان يزور مصابي العمليات الإرهابية الأخيرة” ، قالت الصحيفة إن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قام بزيارة المصابين جراء الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخراً بكنيستي »مارجرجس»‬ بطنطا و»المرقسية» بالإسكندرية، والذين يخضعون لتلقي العلاج حالياً بالمستشفيات والمجمعات الطبية للقوات المسلحة، كما زار المصابين من رجال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجباتهم في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء. وتابع رئيس الأركان الحالة الصحية للمصابين، مؤكداً علي صلابة النسيج الوطني واستمرار الدولة في بذل كافة الجهود للقضاء علي الإرهاب الأسود وتجفيف منابعه، وإفشال مساعيه للنيل من استقرار وأمن الوطن، مشيراً إلي أن الإرهاب لن يستطيع زعزعة الأمن وإفساد عمليات البناء والتقدم.

وثمن رئيس الأركان التضحيات والجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة في الفترة الأخيرة تجاه إفشال المخططات الإرهابية التي تهدد الإنسانية والعالم أجمع. من جانبهم، أشار المصابون إلي أن تلك الأعمال الغادرة والأفعال الإجرامية لن تنال من عزيمتهم وصلابتهم، بل تدعو إلي وحدة الصف والتكاتف من أجل القضاء علي هذا الإرهاب البغيض.

وبعنوان ” رئيس الوزراء يستعرض المشروعات التنموية بأسوان.. بدء التشغيل التجريبي لمحطتي صرف كيما ١و٢.. وتسليم ٧٨٠٠ وحدة سكنية مايو القادم.. وزير النقل: لا تغيير في سعر تذكرة المترو حتي نهاية ٢٠١٩” قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريراً من محافظ أسوان حول المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، جاء ذلك في اجتماع عقد أمس بمقر هيئة الاستثمار بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ أسوان.

وتناول التقرير الذي عرضه المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع محطتي صرف كيما 1 و2، حيث أشار إلي الانتهاء من المعالجة الثنائية وعلي أن يتم الانتهاء من المعالجة الثلاثية بنهاية العام الجاري، وأشار إلي العمل الذي يجري حالياً لتطوير شركة “كيما” بإضافة خطوط إنتاج جديدة. وقال إنه تم الانتهاء من مشروع إسكان الصداقة الذي يضم 7800 وحدة سكنية، وسيبدأ تسليم الدفعة الأولي من الوحدات أول مايو المقبل.

وبعنوان ” افتتاح أكبر متنزه للمواطنين في طور سيناء”، قالت الصحيفة إن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قد افتتح أمس أكبر وأحدث متنزه عام للمواطنين بمدينة طور سيناء.. وصرح فوزي همام رئيس المدينة بأن أعمال الإنشاء والتطوير بلغت تكلفتها مليون جنيه، وتم تجميل المنطقة بمسطحات خضراء لتكون متنفسا لأهالي المدينة في الصيف.. وأشار إلي أن المتنزه أقيم علي كورنيش المدينة وهما ساحة العلم٢ وساحة العلم٣، وذلك بعد نجاح فكرة ساحة العلم١ العام الماضي.

وبعنوان” المصيلحي : إلزام التجار بعرض أسعار السلع قريباً “، قالت الصحيفة “إن علي المصيلحي وزير التموين أكد أنه سيتم خلال الفترة القادمة إلزام المنتجين والعارضين بإعلان أسعار السلع دون المغالاه في تحديد هامش الربح.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير أمس علي كارفور مول مصر.. ودعا الوزير المستثمرين للتوسع في إنشاء أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وأشار إلي أن الجهاز يسعى لإنشاء مناطق تخزين وتبريد وأسواق علي مستوي المحافظات.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” شهادة دولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.. التجارة العالمية: إجراءات الحكومة تهيئ لمناخ جاذب للاستثمار ” قالت الصحيفة إن وفد منظمة التجارة العالمية أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وبذلتها الحكومة السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها لدفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خاصة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 ومنظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية ، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره قريباً.

وتحت عنوان ” اختتام التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية.. مساعد وزير الداخلية: “توحيد المفاهيم” وتبادل الخبرة ” قالت الصحيفة إن اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة شهد البيان الختامي لبرنامج التدريب المشترك بين طلبة كليتي الشرطة والحربية وذلك بميادين التدريب داخل الأكاديمية.

وقال اللواء أحمد العمري إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حريص علي تدعيم وتفعيل منظومة التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية ومتابعة سياسة البرنامج التدريبي الذي يساهم في توحيد المفاهيم التدريبية وتبادل الخبرات.