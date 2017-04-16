أغلقت منذ قليل، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب انعدام الرؤية وارتفاع الشبورة الصباحية.

وأشار مصدر أمني، إلى أن الإدارة أغلقت الطريق بسبب ظهور الشبورة، للحفاظ على أرواح المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية.