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إغلاق طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي
الشبورة المائية الكثيفة

إغلاق طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

الأحد، 16 ابريل 2017 07:56 ص

أغلقت منذ قليل، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب انعدام الرؤية وارتفاع الشبورة الصباحية.

وأشار مصدر أمني، إلى أن الإدارة أغلقت الطريق بسبب ظهور الشبورة، للحفاظ على أرواح المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية.

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