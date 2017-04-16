 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:06 صباحاً
روابط سريعة
محمد عبدالعزيز عن رسوم «الفيس بوك»: «مأساة»
الناشط محمد عبد العزيز

محمد عبدالعزيز عن رسوم «الفيس بوك»: «مأساة»

الأحد، 16 ابريل 2017 07:55 ص

uلق محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي فرض النواب رسوم لصالح الدولة على استخدام الفيس بوك.

وكتب”عبد العزيز”، في تدوينة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تخيل لما تبقى أصلا محتاج تشرح لنائب المفروض إنه يكتب التشريعات إن الفيس بوك شركة دولية مش بتاعة أبونا نفرض رسوم براحتنا.. متخيل المأساة !”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3