تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، حكمها على آية حجازي و6 آخرين، في قضية ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين وهم: محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطي «هاربة»، كونوا عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم.

وأضافت أنهم احتجزوا الأطفال داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادي»، بإحدى شقق دائرة قسم عابدين بالقاهرة، كما توصلت التحقيقات إلى استغلال المتهمين ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون.