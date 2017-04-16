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مسجون يشنق نفسه داخل «سجن الأحداث» بالمحلة
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مسجون يشنق نفسه داخل «سجن الأحداث» بالمحلة

الأحد، 16 ابريل 2017 07:43 ص

أقدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مسجون داخل سجن الأحداث بقسم أول المحلة، علي شنق نفسه، ما أدى إلي حاله من الهلع بين المساجين.

علي الفور، انتقل حكمدار المحلة لمتابعة البلاغ، وتبين أن المسجون كان بسجن الأحداث بقسم أول المحلة، ويدعي “هاني م.ع”، ومن نزلاء ملجأ الأيتام، وكان محبوسا علي ذمة قضية هتك عرض 10سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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